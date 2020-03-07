Садальский опубликовал редкие детские снимки Андрея Миронова

Москва, 7 марта. Актер Станислав Садальский опубликовал в день рождения Андрея Миронова опубликовал редкие детские снимки артиста.

Миронов родился в 1941 году. Сегодня ему могло исполнится 79 лет. Фотографии Садальский выложил в своем блоге в Instagram. Первый снимок — детский портрет совсем маленького Миронова. Он стоит на стуле с удивленной полуулыбкой на лице.

«7 марта 1941 Миронова написала из роддома Менакеру: «К сожалению, ко всем мучениям родился мальчик». На что Менакер ответил: «Не расстраивайся, что мальчик, зато наш», — написал актер.

Второй снимок, по словам Садальского, почти исторический. На фото Миронов в коротких штанишках и гольфах дерется на деревянных мечах с неизвестным мальчиком.

«Интересно, что тогда еще ходили трамваи по Страстному бульвару и Дмитровке. Андрей жил совсем рядом, на углу Рахмановского переулка и Петровки. Ходил в 170-ю школу на улице Москвина, катался на знаменитом катке во дворе дома № 26 по той же Петровке. Каток, кстати, существует до сих пор», — отметил Садальский.

Слева от маленького Миронова виден угол здания, в котором в настоящее время расположен ЦУМ. А прямо по центру можно видеть здание, которое сейчас занимаем министерство по делам печати, радиовещания.

Напомним, Андрей Миронов родился в семье известных эстрадных артистов Александра Менакера и Марии Мироновой. Сначала он носил фамилию отца, но позже на волне антисемитизма родители приняли решение сменить ему фамилии на фамилию матери.

Окончил Московское театральное училище имени Щукина, в 1962 году был принят в труппу Московского академического театра Сатиры. Миронов снимался в кино, выступал как артист и певец на эстраде и телевидении. 16 августа 1987 года актер умер в Риге. Причиной стало обширное кровоизлияние в мозг. 20 августа его похоронили на Ваганьковском кладбище.