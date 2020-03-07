Депутат парламента Ирана умерла от коронавируса

Тегеран, 7 марта. Депутат Фатима Рахбар, которая должна была войти в парламент Ирана нового созыва, скончалась от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает местное информационное агентство Tasnim.

Она умерла в одной из столичных больниц.

В кабмин 11-го созыва Рахбар избрали в феврале. Она имела опыт депутатской работы и прежде входила в состав парламента седьмого, восьмого и девятого созывов.

Ранее в возрасте 68 лет от инфекции скончался высокопоставленный иранский дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам, передает «Ридус». В свое время он занимал пост посла страны в Сирии и был советником главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Последний называл дипломата «человеком, который изменил его жизнь».

В Иране на фоне вспышки заболевания коронавирусом заразились многие политики. Инфекция выявлена у главы комитета по вопросам национальной безопасности парламента ИРИ Моджтаба Зоннура, депутата парламента Махмуда Садеки и вице-президента страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

В целом в стране зафиксировано 4747 случаев заражения, 124 из них завершились летальным исходом. Коронавирус затронул абсолютно все провинции Ирана, наибольшее число случаев зафиксировано в Тегеране.

Общее число зараженных вирусом по миру превысило 100 тысяч человек, сообщает телеканал «360». Самое большое количество случаев зафиксировано в Китае (превышает 80 тысяч человек). В список стран с критической ситуацией с коронавирусом попали Южная Корея (6593 случая), Иран (4747 случаев) и Италия (3858 случаев).