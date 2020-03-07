В Крыму объяснили, почему не будут прикасаться к воде с Украины

Симферополь, 7 марта. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужно вода с Украины. Он не исключил, что вода, которую могут поставлять украинцы, будет напичкана химикатами.

Он подчеркнул, что если Киев называет Крым украинским, что не соответствует действительности, то «нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна». Кроме того, крымчане не будут прикасаться к воде с Украины до тех пор, пока у власти в соседней стране стоят люди, «исповедующие нацизм как главную идеологию».

«Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что на полуострове есть своя программа по обеспечению водой, и власти работают в этом направлении.

Ранее так называемое постоянное представительство президента Украины в Крыму заявило, что возобновление поставок воды на полуостров невозможно до «момента его деоккупации», напомнил телеканал «360».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев отказывается принимать решение крымчан и регулярно говорит о планах «вернуть» полуостров. Москва неоднократно заявляла, что референдум в Крыму прошел в полном соответствии с норами международного права и Уставом ООН, напомнил «Ридус». Президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».