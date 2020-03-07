Глава МИД Литвы уговаривает европейских министров не ехать на 75-летие Победы в Москву

Вильнюс, 7 марта. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал своих коллег из других европейских стран не ехать на празднование 75-летия Победы в Москву. Об этом глава литовского МИД заявил на неформальной встрече с коллегами из Евросоюза в Загребе.

По словам Линкявичюса, Россия 9 мая парадом хочет отметить не только окончание Второй мировой войны.

«Этим также стремятся отметить победы осуществляемой сейчас Россией политики войны», — сказал глава МИД Литвы.

Литовский министр считает, что Москва якобы пытается создать «впечатление обычного общения». Линкявичюс уверен, что никаких оснований для изменения политики Европы в отношении России нет.

«Россия демонстрирует свою мощь не только в регионе, но и в мире», — приводит слова главы МИД Литвы «Парламентская газета».

Кроме того, литовский министр заявил, что Запад будто бы не может полагаться на партнерские отношения с Москвой.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский не приедет в Россию на празднование 9 Мая. Кроме того, в Киеве также не планируют устраивать торжества в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Как пишет британская газета The Guardian, приглашение на парад Победы в Москву вызвало раскол на Западе. Приехать на торжественные мероприятия уже согласился президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает Infox.ru. Также свое участие в праздновании 75-летия Победы подтвердили президенты Белоруссии и Молдавии Александр Лукашенко и Игорь Додон. Кроме того, приглашения получили президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель.