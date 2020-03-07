Шойгу не будет реагировать на усиление Украины в Черном море «секонд-хэндом» из США

Украина намерена укрепиться в Черном море за счет списанных американских военных кораблей. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему глава Минобороны РФ Сергей Шойгу никак на это не отреагирует.

О том, что списанные корабли ВМС США помогут Украине «изменить баланс сил в Черном море», заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь. Он убежден, что, если новый министр обороны Украины Андрей Таран сможет добиться быстрой передачи «какого-то количества хотя бы «секонд-хэнд-кораблей» с ракетным оружием», то это будет его «суперуспехом».

Однако в России придерживаются иной точки зрения.

«Подобных заявлений со стороны Украины было много. А все потому, что в Киеве считают, что Черноморский флот России непозволительно усиливается. Но что они могут противопоставить? Американские катера, которые отдают США? Но ведь они достаточно древние и относятся к береговой охране. То есть их никак нельзя назвать боевыми кораблями, которые могут представлять какую-то серьезную угрозу», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт напомнил, что списанные американские катера достаются Украине далеко не бесплатно.

«Да и за установку вооружений Украине придется хорошо заплатить. Потому что американцы даже «секонд-хэнд» умеют продавать задорого. И это не только к кораблям относится, но и к американским самолетам. При этом все это добро, которое США пристраивают другим странам под соусом «военной помощи», не сказывается на боеспособности этих самых государств. Если сравнивать состояние украинских военно-морских сил до событий 2014 года и сегодня, то это полная деградация, и чего-то такого позитивного, что могло бы усилить ВМС Украины на фоне хотя бы Болгарии и Румынии, не предвидится», — сказал Василий Дандыкин.

По мнению собеседника ФАН, расходы Украины на «борьбу с агрессором», как говорят в Киеве, априори неграмотные и неэффективные. И они ни в какое сравнение не идут с модернизацией Черноморского флота.