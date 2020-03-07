Порошенко опасается ареста за махинации с налогами и хищения госсобственности

Пятый президент Украины Петр Порошенко накануне вновь побывал на допросе в Государственном бюро расследований в Киеве (в первый раз он приходил туда 28 февраля). Несмотря на обилие сторонников у входа в ведомство, которые изо всех сил старались создать «обстановку бодрого протеста», само мероприятие сильно напоминало публичное унижение опального политика. Унижение, которое теперь будет повторяться бессчетное число раз, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Второе посещение Петром Порошенко Государственного бюро расследований не сильно отличалось от первого. Как и 28 февраля, экс-президента встречала у входа в ГБР толпа сторонников: они скандировали бодрые лозунги вроде «Ганьба Зеленскому!», «Зелю — геть!» и «Венедиктова — чемодан, вокзал, Ростов!». В отличие от прошлого раза, они принесли с собой большой плакат в виде билета до российского Ростова, куда, по их мнению, предстояло отправить нынешнюю главу ГБР Ирину Венедиктову. Остальные плакаты «группа поддержки» сохранила с прошлого раза.

Еще одно отличие от первого допроса состояло в том, что на этот раз поддержать своего старшего патрона пришли видные представители националистов — депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (человек, которому на днях публично отказался пожать руку президент Зеленский), скандальная дама Татьяна Черновол, любящая позировать в YouTube с «калашниковым» неизвестного происхождения, а также политики-националисты Арьев, Герасимов и прочие «свидомые» рангом поменьше.

До приезда экс-президента у входа в ГБР играли на полную громкость бодрые патриотические марши, псевдодушевные песни-гимны «Океана Эльзы» и прочий музыкальный мусор, столь любимый представителями «партии войны». При появлении Петра Порошенко музыку тут же вырубили, и бывший нацлидер сказал короткую речь, сразу же сообщив о неких «хороших новостях».

«Сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен, — сообщил экс-президент, сжимая в руках какую-то бумажку с логотипом трезубца. — Это решение отвергает любые сомнения в анализе уплаты мной налогов, который представил нардеп Андрей Дубинский, являющийся марионеткой Коломойского».

Порошенко заявил, что намерен требовать от Госбюро расследований возбудить дело против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского. По словам экс-президента, у него есть некие «решения суда» о том, что дело о невыплате налогов, в котором он фигурирует, должно быть закрыто, а вот производство против нардепа Дубинского — напротив, открыто.

«Я пришел сюда, друзья, только для того, чтобы сообщить им о решении суда, так как представители Госбюро расследований почему-то не ходят на заседания», — заявил экс-президент.

При этом в словах Порошенко, а также поведении его сторонников чувствовалось ощутимое напряжение. Проще говоря — всем этим людям было страшновато, но они отчаянно старались этого не показывать. Причина страха Порошенко была очевидной — ведь в пятницу для него как никогда велик риск попасть в изолятор временного содержания.

Сколько бы ни говорил Порошенко о «несерьезности» выдвинутых против него обвинений — факты говорят совершенно о другом. Например, о том, что на руках у главного оппонента экс-президента — юриста Андрея Портнова — находятся неопровержимые доказательства того, что бывший глава государства совершал хищения госсобственности, уходил от налогов и нагло злоупотреблял своей властью по ходу правления страной.

А наиболее очевидным обвинением против него является ни что иное, как Минские соглашения, — как ни крути, на документе стоит его подпись. При том, что эти соглашения на сегодняшней Украине только ленивый не называет «невыгодными для Украины» и «просто предательскими». И отвертеться от этого обвинения Порошенко будет труднее всего. Страх же его соратников еще более понятен: в случае, если Петра Алексеевича посадят в тюрьму, его партия «Европейская солидарность» тут же потеряет остатки влияния и его «верные соратники» превратятся в кучку туповатых маргиналов (коими они, по сути, и являются).

Кроме того, и у подручных Порошенко, и у многочисленных националистических организаций после его посадки будет резко обрезано финансирование. Ни для кого на Украине не секрет, что львиную долю всех митингов и акций протеста «ветеранов АТО», «патриотической молодежи» и прочей нечисти оплачивает из своего кармана именно «шоколадный олигарх». Если ГБР и верховная власть страны все же решатся на арест экс-президента, его счета могут быть заморожены, а заводы и магазины империи «Рошен» — закрыты.

По мнению киевских аналитиков, до недавнего времени Петра Порошенко «страховал» генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, наотрез отказывавшийся предъявлять обвинение экс-президенту. Однако после его увольнения с должности над Порошенко навис «дамоклов меч» правосудия, и, как считают в киевском политикуме, с каждым днем он опускается все ниже. Недаром в конце своей приветственной речи перед допросом экс-президент в сердцах назвал увольнение Рябошапки с поста генпрокурора «реваншем и шабашем пророссийских сил и «пятой колонны». В его устах это выглядело как проявление паники.

Сам допрос бывшего президента Украины в ГБР занял около трех с половиной часов. Что наглядно свидетельствует о том, что Порошенко не просто «зашел рассказать о решениях судов в свою пользу», а постепенно переходит из статуса свидетеля в статус обвиняемого. Как и в прошлый раз, «группа поддержки» экс-президента вместе с журналистами выстроилась кольцом около входа в ГБР. А Порошенко вновь обманул ожидания своих сторонников и покинул здание через «черный ход». Вместо него к журналистам вновь вышли двое адвокатов, которые заявили, что «дела против Порошенко сфальсифицированы, а на деле это политическое преследование со стороны власти».

«Для нас становится все более очевидной абсолютная фейковость этих уголовных производств, направленных на политическое преследование Петра Порошенко. Мы уже добились того, что следователь Сергеева, ведущая несколько дел Порошенко, была отправлена в отпуск. И вскоре мы добьемся того, что все уголовные дела против нашего клиента будут закрыты», — заявил российский адвокат экс-президента Илья Новиков.

Впрочем, на этот раз заверения Новикова звучали как откровенная бравада. В ближайшее время ГБР огласит как минимум две даты, когда Порошенко вновь пригласят на допрос. А значит, публичное унижение экс-президента продолжится. Как надеются многие в украинском политикуме, один из этих допросов может закончиться предъявлением обвинения и заключением экс-президента под стражу. Ведь запрос на наказание Петра Порошенко, а также многих его подручных в украинском обществе чрезвычайно высок.

Напомним, ранее экс-президент Украины «прогулял» около 30 допросов. Однако с 1 января он, как и другие депутаты Верховной рады, лишился депутатской неприкосновенности. И Госбюро расследований получило право приводить его на допросы принудительно. По словам главы ГБР Ирины Венедиктовой, там были готовы принудительно доставить его на допрос еще 28 февраля, однако Порошенко откровенно испугался и заявил, что «в этот раз точно придет самостоятельно». То же самое он заявил и перед приходом на допрос 6 марта.