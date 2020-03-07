Жена Цекало выложила в соцсети откровенный снимок с мужем

Москва, 7 марта. Молодая жена продюсера и музыканта Александра Цекало, художница Дарина Эрвин показала в сторис Instagram интимный снимок с мужем, сделанный дома.

На опубликованном кадре Цекало нежно обнимает жену, рукой трогая ее пышную грудь, и страстно целует супругу в губы. Судя по всему, у пары все еще протекает конфетно-букетный период.

«Хотела поработать из дома», — подписала один из снимков супруга Александра Цекало.

Художница ведет себя в соцсетях достаточно откровенно, показывая многотысячной аудитории пикантные снимки. Цекало и Эрвин не стесняются демонстрировать свои чувства поклонникам, именно поэтому в аккаунте 28-летней девушки появляются кадры горячих поцелуев и обниманий. Недавно Эрвин показала сделанный на отдых в Соединенных Штатах снимок, на котором она страстно целуется с 58-летним супругом.

Напомним, Цекало и Эрвин поженились весной прошлого года. Возлюбленные заключили брак в США, где девушка живет с 17 лет. На торжество пригласили только самых близких людей.

Брак с Эрвин — четвертый для российского артиста. Его первой супругой была солистка ансамбля «Шляпа» Алена Шиферман. Второй женой Цекало стала популярная певица Лолита Милявская. Также продюсер был женат на младшей сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке, от которой у него есть двое детей.