Путин и Назарбаев обсудили визит лидера Казахстана в Москву

Москва, 7 марта. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил предстоящий визит коллеги в Москву и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Обсужден ряд вопросов, связанных с предстоящим рабочим визитом Нурсултана Назарбаева в Москву», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что главами государств «затрагивалась» тема урегулирования сирийского кризиса. Детали переговоров не приводятся, дата прибытия Назарбаева в столицу не уточняется.

Ранее ситуацию в Сирии российский лидер обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. Президенты нашли приемлемое решение проблем, возникших в результате обострения обстановки в провинции Идлиб, и согласовали совместный документ по урегулированию, напоминает «Ридус».

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату», объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая пока находится под контролем боевиков.