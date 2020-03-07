Поклонская призвала ЕСПЧ заступиться за мальчика-исполнителя «Смуглянки» на Украине

Москва, 7 марта. Генеральный прокурор Украины и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должны проверить ситуацию с 12-летнем украинцем Максимом Ткачуком, исполнившим на конкурсе «Смуглянку», после чего ребенок стал получать угрозы. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Украинского школьника Максима Ткачука затравили за то, что он исполнил на конкурсе песню «Смуглянка» из советского фильма «В бой идут одни старики». Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. После конкурса на мальчика обрушилась волны критики, ребенка затравили в соцсетях за «пропаганду русского мира».

«Всех, кто пишет ребенку оскорбления, требую взять в оборот — ими должны заняться Генеральный прокурор Украины и Европейский суд по правам человека», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Поклонская обратилась к мальчику, выразив ему слова поддержки. Депутат добавила, что на таких, как он, «пока еще держится» Украина. Она отметила, что ребенок прославил страну на конкурсе в Лондоне. Однако вместо того, чтобы гордиться соотечественником, его затравили. При этом «клич» бросил депутат Волынского облсовета от «Свободы» Александр Пирожик, возмутилась Поклонская.

«Вы же хотели в Европу? Вы в нее пришли… Даже не в средневековую, а в Европу начала 1940-х годов, оккупированную нацистами», ― подытожила Поклонская.

Ранее бабушка школьника рассказала, что выбрать именно эту песню им посоветовал один из организаторов конкурса, который указал, что будет отдельная номинация к 75-летию Победы. Однако уже в поезде по дороге домой они узнали, что на родине недовольны успехом мальчика. Теперь они стараются не выходить лишний раз из дома в поселке Турийск.