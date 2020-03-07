Трамп и Байден лидируют в большинстве штатов. Мир за неделю. ФАН-ТВ

«Весенний щит» Эрдогана Великое переселение народов. Турецкий президент открыл не то что окно, а ворота в Европу для более 100 тысяч беженцев с Ближнего Востока. Нелегалы в любой момент готовы прорвать греческий кордон. Напуганный до смерти Евросоюз хотел было откупиться, предложив Анкаре миллиард долларов, но Эрдоган лишь брезгливо поморщился: дескать, на содержание незваных гостей уже потратил 40 миллиардов долларов. И что взамен? Коллапс на рынке труда и рост преступности. Рейтинг турецкого лидера на родине стремительно падает. И поднять его можно за чужой счет на внешнеполитической арене. «Первая масштабная, беспрецедентная волна миграции в Европу из Ближнего Востока и Северной Африки началась в 2011 году после того, как НАТО разбомбило Ливию, лишив ее государственности, превратив ее в черную дыру, через которую на юг шло контрабандное оружие, осуществлялась торговля людьми и наркотиками, а на Север, в Европу шли волны мигрантов. Для того, чтобы свергнуть Муаммара Каддафи, Запад не гнушался прямым сотрудничеством с террористами. Сирии, где также планировалась смена «режима», была уготована та же судьба», — уверен Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Когда в Сирии началась ожесточенная война с терроризмом, в соседнюю Турцию хлынули порядка 4 млн беженцев. С тех пор султан Эрдоган взял манеру шантажировать Старый Свет, уже захлебнувшийся миграционной лавиной. Торговля за живые души идет, как на восточном базаре. На сей раз Анкара громко топнула ногой после того, как сама получила по носу в Идлибе. Более 30 турецких военных погибли, попав под обстрел сирийской армии, которая вела ответный огонь по местным террористам. Но кто же виноват, если турки сунулись туда, куда их Дамаск не звал, да еще и не согласовали свою дислокацию ни с сирийскими, ни с российскими военными. А ведь было, что скрывать: псевдомиротворцы Эрдогана выступали в опасной зоне заодно с террористами, которых отчего-то называют по-матерински ласково «умеренной оппозицией». Анкара вопреки всем обетам на сочинских переговорах с Россией активно спонсирует и крышует боевиков. Наблюдательные посты Турции в сирийском Идлибе фактически срослись с позициями террористов. А стоило разворошить это осиное гнездо, как Турция резво начала здесь новую военную операцию «Весенний щит», объявила сирийские войска вражескими целями, а заодно попросила Россию уйти с дороги. Что ж, к сезонным обострениям османов-завоевателей мы уже привыкли. Охладить пыл турецкого лидера не проблема. Перестанут наши туристы отдыхать в Анталии — и привет! Российско-турецкие отношения и накаленную ситуацию в Идлибе обсудили в Москве президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Коронавирус расползается по миру По материкам и странам: коронавирус вербует все новых адептов на планете Земля. Смертельная зараза «зачекинилась» уже более чем в 80 государствах и настойчиво подбирается к российским границам. В печальном списке немало наших соседей: Норвегия, Финляндия, Эстония, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Армения. Жертвой Covid-19 впервые пали Объединенные Арабские Эмираты. Там в рядах инфицированных и двое россиян. Вирус они подхватили на международной велогонке. К слову, во многих странах (особенно в Китае) эпидемия уже стала причиной для массовой отмены спортивных турниров. «МИД России проинформировал федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, крупные российские организации о нецелесообразности участия российских делегаций в международных мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых на территориях тех государств, которые неблагоприятны в эпидемическом отношении. «В первую очередь речь идет об Иране, Республике Корея и Италии», — сказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Даже летние Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей. Случись самый драматичный сценарий — всегда выручат телетрансляции. В Милане при пустом зале уже состоялся показ Giorgio Armani S.p.A. на Неделе моды. Италия по-прежнему остается не только законодательницей фэшн-тенденций, но и европейским очагом распространения китайской вирусной экзотики. Подтверждено уже свыше 2,5 тысяч случаев, из них почти 80 с летальным исходом. Панику в среде темпераментного народа подогревают фейк-ньюс. В соцсетях пустили слух о якобы подхватившем дьявольский недуг Папе Римском. Но этой информационной утке быстро подрезали крылья. Итальянские каникулы стоили здоровья и нашему соотечественнику. Вернувшись на Родину, россиянин угодил с коронавирусом в инфекционную больницу. Приключения итальянцев в России продолжаются: на днях гражданин Италии с Covid-19 обратился к нашим врачам. Сами жители Апеннинского полуострова даже в столь отчаянном положении не теряют присущего им оптимизма. Дефицит медицинских масок породил шквал интернет-мемов, предлагающих в качестве альтернативы венецианские маски с клювом. Такие надевали врачи во время эпидемии чумы. Коронавирус, на который все чаще вешают ярлык чумы XXI века, одних вдохновляет на подвиги, как не спящих сутками китайских врачей, а других толкает на преступления. В Таиланде горе-бизнесмены решили нажиться на чужом здоровье. Продавали использованные медицинские маски под видом новых. И все это на фоне набирающей обороты эпидемии: в королевстве более 40 зараженных. В мире число заболевших приближается к 100 тысячам, свыше трех тысяч погибли. В большинстве своем, это жители Поднебесной, откуда у коронавируса ноги растут. Похоже, карантин становится нормой жизни для всего мира. В Женеве отменили международный автосалон. Отложен саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и США. Под угрозой Евровидение. Пока на Земле лютует Covid-19, специалисты Роспотребнадзора советуют россиянам отказаться от зарубежных поездок.

«Супервторник» в США США покруче «Черной пятницы» взбодрил «супервторник». В 14 штатах и в заморском Самоа прошли праймериз. Суть такой «репетиции» грядущих президентских выборов — выяснить, кто на свете всех милее сердцу американского избирателя. На политическом ринге целый парад кандидатов. Хорошо, что не с приставкой «гей»: открытый представитель нетрадиционных воззрений молодой да ранний Пит Буттиджич внезапно сошел с дистанции. Уступил место старшему — Байдену. Так что, не видать пока Америке «радужного» будущего. И это не единственная «потеря» в стане демократов. Сдалась и сенатор Эми Клобушар. В президентской гонке продолжает свой забег трусцой единственная дама — социалистка Элизабет Уоррен по прозвищу «Покахонтас». Так ее окрестил в честь индейской принцессы Трамп за причисление себя к коренному народу ради карьеры. Обгоняет соперницу дуэт старцев 75+: любимец публики и бывший соратник Обамы Джо Байден, покоривший избирателей в десяти из 14-ти штатов, и претендент на роль самого пожилого президента Нового Света Берни Сандерс. Миллиардеры Майкл Блумберг и Том Стейер отказались от продолжения борьбы в пользу все того же демократа Байдена. Для него у Трампа тоже нашлось колкое определение — «сонный Джо». Самому любителю троллинга, теперь уже политическому мастодонту, в стане республиканцев нет равных. Дональд Фредович просочился сквозь ржавые трубы импичмента и опять на плаву. Сначала недоброжелатели 45-го хозяина Белого дома тщетно искали в его кабинете «московский след», а заодно и «руку Кремля». А затем объявили охоту на украинского скелета в шкафу. После телефонного разговора с Владимиром Зеленским Трампа обвинили в попытке убедить своего коллегу расследовать сомнительные делишки сына Байдена в Незалежной. Дескать, таким хитроумным способом президент всея Америки пытался устранить своего главного конкурента на выборах 2020. Но Сенат Дональда Трампа в обиду не дал. И теперь кандидаты выходят на другое поле битвы. Праймериз продлятся до 6 июня. Летом будут окончательно подсчитаны голоса и выяснятся имена финалистов конкурса «Мистер», ну, или «Миссис президент». Поклонник таких «шоу» действующий глава Штатов намерен войти в одну и ту же президентскую реку дважды, продлив прописку в Белом доме.