Конгресс США назвал виновных в крушениях самолетов Boeing-737 MAX

Вашингтон, 7 марта. Законодатели комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США назвали виновников крушений самолета. В докладе комитета по итогам расследования говорится, что ответственность за авиакатастрофы несут компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Как указано в отчете, компания-производитель допустила ошибки при проектировании воздушного судна, а ФАУ не обнаружило эти недочеты.

«Проектировка и создание компанией Boeing самолета 737 MAX были омрачены техническими сбоями, недостатком прозрачности по отношению как к регуляторам, так и к клиентам, а также попытками затруднить доступ к информации по поводу устройства самолета», — отмечается в докладе комитета по транспорту.

В ходе расследования было установлено, что ФАУ не выполнило свои обязанности во время сертификации самолета, не обнаружив недостатки Boeing-737 MAX в сфере безопасности и не добившись устранения этих недочетов. По данным комитета, именно сочетание этих ошибок и привело к трагедиям.

Напомним, в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии вскоре после взлета. Жертвами крушения стали 189 человек. Еще одна авиакатастрофа с участием Boeing-737 MAX произошла в марте прошлого года в Эфиопии. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул недалеко от столицы Эфиопии. На борту находились 157 человек, все они погибли.

После двух трагедий эксплуатация Boeing-737 MAX была приостановлена. Кроме того, в январе 2020 года прекратилась сборка этих самолетов.

Как сообщает агентство Bloomberg, эфиопские специалисты, занимающиеся расследованием одной из авиакатастроф, назвали причиной трагедии конструкцию Boeing-737 MAX. Окончательный отчет специалисты планируют представить к годовщине трагедии 10 марта.

Ранее стало известно, что китайские авиакомпании начали массово увольнять пилотов из России. Причиной сокращения мог стать простой самолетов Boeing-737 MAX, поскольку ранее китайцы нанимали российских специалистов именно для полетов на этих авиалайнерах, пишет «Ридус».