Билл Клинтон рассказал подробности романа с Левински

Вашингтон, 7 марта. Бывший президент США Билл Клинтон прокомментировал громкий скандал, разгоревшийся из-за его романа с 22-летней стажеркой Моникой Левински во время его президентского срока в 1995 году.

Клинтон рассказал подробности романа с Левински в документальном фильме о своей жене Хиллари. По словам экс-президента США, отношения со стажеркой были «непростительной» ошибкой.

Бывший американский лидер признался, что роман с девушкой был для него способом «снять нагрузку», накопившуюся из-за работы. С помощью него он пытался в течение многих лет «справиться со своими проблемами», добавил Клинтон.

Хиллари Клинтон в фильме рассказала, что измена мужа стала для нее ударом. Она призналась, что сначала не могла в это поверить. Однако отношения помогла сохранить дочь Челси.

«Мне было очень больно, я просто не могла поверить», – отметила Клинтон.

Скандал вокруг 42-го президента США Билла Клинтона разгорелся в 1998 году, когда стало известно о связях главы Белого дома с сотрудницей. Была инициирована процедура импичмента, но позже ее отклонили.

Ранее украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского и фигурантки секс-скандала в США Моники Левински есть общая проблема со ртом. Он отметил, что связь с Левински довела президента США Билла Клинтона до угрозы импичмента.