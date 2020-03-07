Разин рассказал, почему в «Ласковом мае» разрешал курить только Шатунову

Москва, 7 марта. Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин разрешил курить в коллективе только ее солисту Юрию Шатунову. По его словам, с артистом они заключили договор еще в 80-х годах.

Разин разместил в своем Instagram-аккаунте фотографию своего любимого актера Тома Харди, который на кадре изображен в гриме.

По словам продюсера, так выглядят люди, которые употребляют наркотики, курят и пьют алкоголь. Разин признался, что сам он никогда не курил и не разрешал в коллективе это делать никому, кроме Шатунова.

«Только с Юрой у нас была договорённость в далёком 1988 году, что он может курить. Остальным всем было категорически запрещено и курить, и употреблять наркотики, чтобы не выглядеть к своим 45 годам так, как выглядит этот человек», — написал музыкальный продюсер.

Между тем один из интернет-пользователей поинтересовался у Разина, почему он сделал исключение для солиста «Ласкового мая», указал телеканал «360».

«Потому что он сказал, что не поедет в Москву. Он вообще курит с шести лет. Поэтому голос садится», — сказал продюсер, отвечая на вопрос поклонника.

Сейчас отношения между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым очень напряженные — артисты забрасывают друг друга негативными высказываниями, отметил Infox.ru. Причиной затяжной войны стал «Ласковый май», которому они посвятили довольно большую часть своей жизни.