Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка

16.01.20 - это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!???? Всем Мира, Любви и Добра❤ ~ 16.01.20 - this date became the most important in my life! Since that day @poluninink and I keep the whole World in our hands! We are grateful to the universe for the real miracle that happened to us!???? Wish you all Peace, Love and all the best!❤ #love #son . . . ????: @stephaniepistel

