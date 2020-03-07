Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка

Москва, 6 марта. Артист балета Сергей Полунин и фигуристка, чемпионка сочинской Олимпиады Елена Ильиных стали родителями. Об этом звезды синхронно сообщили в своих Instagram-аккаунтах.

Новоиспеченные родители опубликовали в профилях одинаковые фото, под которыми рассказали о появлении малыша. Полунин оказался краток.

«Чудо вошло в нашу жизнь. Это волшебно! Я люблю тебя», — написал он, признаваясь в чувствах к возлюбленной.

Ильиных, в свою очередь, написала немногим более подробный пост, но в нем уточнила, что ребенок родился еще 16 января.

«16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших [с Сергеем] руках весь мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем мира, любви и добра», — пожелала фигуристка.

Стоит отметить, что пара не стала раскрывать пол и имя новорожденного, а также воздержалась от публикации фото с малышом.

Как для 30-летнего Полунина, так и для 25-летней Ильиных, ребенок стал первенцем. Беременность фигуристки возлюбленные тщательно скрывали. Можно обратить внимание, что они не выкладывали фото, на которых был бы заметен живот, и не делились тем, что готовятся к важному в отношениях событию.

О том, что знаменитости встречаются, стало известно в прошлом году. Первые слухи о романе появились в начале апреля, когда на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards Полунин со сцены сообщил, что «пришел поддержать любимую девушку Елену». Официально романтические отношения звезды подтвердили, когда были на шоу «Вечерний Ургант».

В настоящее время Полунин продолжает карьеру в балете, а Ильиных профессиональное катание завершила.