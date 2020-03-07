Зеленского возмутили попытки Макрона наладить отношения с Россией

Киев, 7 марта. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность попытками его французского коллеги Эммануэля Макрона восстановить отношения с Россией.

Зеленский отметил, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель поддерживают Украину. Однако глава Украины обеспокоен желанием Макрона наладить отношения с Москвой.

«Нельзя играть здесь на два фронта», — возмутился Зеленский в интервью The Guardian.

Кроме того, Зеленский добавил, что по-прежнему готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, однако соответствующих приглашений из Вашингтона пока не поступало.

С первого разговора Трампа и Зеленского прошло уже почти десять месяцев. Зеленский рассказал, что ему «тяжело слышать» о том, что визит находится в стадии подготовки. По его словам, он «человек, который работает в условиях жестких сроков». При этом Зеленский подчеркнул, что ему были неприятны слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что он сомневается, что «американцам есть дело до Украины».

Также в интервью Зеленский прокомментировал обмен удерживаемыми лицами с Россией. Он отметил, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами усилия направлены на спасение человеческих жизней. Украинский президент добавил, что в вопросе возвращения Донбасса в состав Украины его в первую очередь волнуют человеческие жизни, а не территории.