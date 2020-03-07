Онищенко рассказал, что делают в России с прибывшими из опасных по коронавирусу стран

Москва, 7 марта. Прилетевших в Москву из стран, которые считаются неблагополучными по коронавирусу, будут принимать отдельным терминалом и осматривать врачи, заявил депутат Государственный думы РФ Геннадий Онищенко.

По приезде в Москву пассажиров самолетов, прилетевших из опасных стран, будет принимать отдельный терминал, указал парламентарий.

«Там их встречают работники санитарно-контрольных пунктов», — сказал Онищенко в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что медики проводят с прилетевшими в Москву беседы о том, что им нужно делать и как себя вести. По его словам, у пассажиров просят информацию для связи с ними.

Если на борту самолета будет человек с повышенной температурой и признаками инфекции, то медики возьмут под наблюдение всех пассажиров воздушного судна, указал Онищенко. Он подчеркнул, что прибывшим из неблагоприятных стран по коронавирусу звонить никуда не нужно, однако тем, кто добирался не на самолете, нужно самостоятельно обратиться к врачам.

Столичные власти ранее опубликовали указ, согласно которому в Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Документ обязывает граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, отсидеться две недели дома, не контактируя с другими людьми.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань, напомнил Infox.ru. Инфекция постепенно стала распространяться за пределы Китая, заболевшие есть уже в нескольких десятках стран, отметило «Утро.ру».