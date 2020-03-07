Сирия, 7 марта. Два беспилотника боевиков были сбиты на подлете к авиабазе «Хмеймим» в Латакии. Исламисты нарушают режим прекращения огня в Идлибе. Группа солдат САА подверглась нападению ИГ1 в южной части Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА в южной части Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в попытке атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии.

Российская военная полиция: осуществила патрулирование местности в провинции Алеппо.

Провинция Латакия

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции предприняли новую попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» на западе провинции. Два ударных беспилотника были сбиты на подлете к военному объекту штатными комплексами ПВО. По предварительной информации, дроны осуществляли движение с направления районов, оккупированных джихадистами террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и группировки «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ). Напомним, в прошлый раз исламисты попытались нанесли удары по «Хмеймиму» в первой половине недели.

Провинция Алеппо

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев сообщил о том, что сотрудники военной полиции РФ обследовала районы провинции Алеппо. В то же время в регионе состоялось воздушное патрулирование по следующему маршруту: аэродром Метрас – Швайха – Айн-Исса – Афан – Хак эль-Сура – Квайрес – аэродром Метрас. Как известно, военные полицейские РФ действуют в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября прошлого года.

Между тем на западе региона возобновились перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (Jaruch), в ответ на провокационные обстрелы со стороны боевиков артиллерия САА нанесла удары по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней бандгрупп на окраине населенного пункта Такад к западу от Алеппо.

Провинция Идлиб

Несмотря на вступление в силу режима тишины, боевики продолжают обстреливать населенные пункты на территории Идлибской зоны деэскалации. По словам главы ЦПВС контр-адмирала Олега Журавлева, исламисты открывали огонь как минимум шесть раз.

Twitter-канал (MGhorab3) сообщает о том, что правительственные войска, в свою очередь, нанесли ответные удары по военным объектам радикалов на подступах к населенному пункту Аль-Фатира западнее Кафр-Набаля. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Напомним, по итогам шестичасовых переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом был согласован документ по урегулированию конфликта в Сирии. Одним из его условий стало прекращение боевых действий в полночь с 5 по 6 марта. Кроме того, стороны договорились о создании коридора безопасности вокруг трассы М-4.

Провинция Ракка

Появились данные о гибели сирийских солдат недалеко от города Ресафа в южной части Ракки. Согласно информации военного источника в сети Telegram (ogn55), шестеро военнослужащих Сирийской арабкой армии (САА) были убиты во время столкновений с террористами «Исламского государства». Напомним, накануне также поступали сведения о подрыве автомобиля правительственных войск на мине в данном районе, жертвами которого стали двое солдат. Предполагается, что джихадисты могли пробраться сюда со стороны оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.