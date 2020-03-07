Эдгард Запашный признался, что до сих пор стыдится «романа» с Темниковой

Москва, 7 марта. Гендиректор Большого Московского государственного цирка и известный дрессировщик Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за случай 2008 года, когда он обманул своих зрителей. Тогда артист согласился сделать вид, что у него роман с певицей и экс-солисткой группы Serebro Еленой Темниковой.

По словам Запашного, около 12 лет назад к нему обратились продюсеры поп-коллектива с просьбой поддержать молодую артистку Темникову.

«Мы хотим, чтобы вы вместе побыли парой», — вспоминает дрессировщик поступившую просьбу.

Пиар-роман звезд длился два месяца. Все это время отношения Запашного и Темниковой бурно обсуждали в СМИ. Саму певицу укротитель диких зверей в сложившейся ситуации не винит.

«Леночка была таким же заложником в руках продюсеров», — рассказал Запашный в эфире передачи Пятого канала «Светская хроника».

Дрессировщик подчеркнул, что ни до, ни после пиар-романа с Темниковой не обманывал своих поклонников. Запашный уверен, что любовь зрителей нужно завоевывать работой на сцене.

Отметим, что сейчас Эдгард Запашный находится в отношениях с артисткой цирка Ярославной Демешко. У пары растет сын Даниэль, который родился в 2017 году. 43-летний Запашный ни разу не состоял в официальном браке.

Ранее у Эдгарда Запашного возникли серьезные проблемы со здоровьем — у артиста цирка лопнула грыжа. В связи с этим дрессировщик перенес несколько операций на позвоночнике. По словам укротителя, из-за работы ему приходится часто встречаться с хирургами. Запашный признался, что за все время ему наложили 170 швов.