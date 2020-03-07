Глава Росгвардии рассказал об изменениях в системе выдачи лицензий на оружие в РФ

Москва, 7 марта. Россия переходит на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием, поэтому в будущем вместо множества бумажных документов можно будет получить одну пластиковую карточку. Об этом рассказал глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

По его словам, в 2019-2021 годах в РФ планируется создание федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами. То есть все данные, поступающие от всех участников оборота оружия, будут объединены в одной системе.

Такой электронный ресурс, уверен Золотов, обеспечит весомые преимущества для всех сторон. Во-первых, позволит установить взаимодействие оружейных заводов и юридических лиц — продавцов и владельцев оружия.

Во-вторых, обеспечит переход на так называемые «безбумажные» технологии.

«То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — объяснил директор Росгвардии в интервью «Российской газете».

Ранее председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев заявил, что действующая отечественная система оборота оружия работает неэффективно. Он предложил ввести единую лицензию на право владения, отметив, что она может иметь чип, на который записывается все оружие, которое есть у гражданина, передает телеканал «360».