Самонкин призвал наказывать за незаконные митинги в РФ так же жестоко, как на Западе

Президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин призвал ужесточить наказание за провокации на несанкционированных митингах по примеру США и Европы.

По мнению Юрия Самонкина, беспорядки в Москве, случившиеся прошлым летом перед выборами в Мосгордуму, показали, что российское законодательство нуждается в усовершенствовании в части несанкционированных массовых мероприятий и ответственности за них.

«И в этом плане России нужна равняться не на Грузию, как предложил накануне депутат Госдумы Виталий Милонов, а на западные страны — в первую очередь, на США, Францию, Испанию и так далее. В их законодательстве есть ужесточенные нормы ответственности за нарушение общественного порядка. И там можно получить реальное уголовное наказание за призывы к беспорядкам, за нарушение общественного спокойствия и призывы к смене власти», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей глава Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив.

Политолог напомнил, что в России существует лишь административная ответственность за провокации на несанкционированных акциях.

«И именно поэтому так называемая либеральная оппозиция чувствует себя безнаказанно. Но акции, прошедшие в Москве летом 2019 года, дали понять, что ужесточение ответственности за эти беспорядки и попытки подрыва российского общества изнутри просто необходимо. И за примером далеко ходить не надо — надо смотреть на Запад, который организует и финансирует беспорядки у нас — все мы помним публикацию маршрута «прогулки» американским посольством — а у себя дома жестоко пресекает любые несанкционированные публичные мероприятия», — заметил Самонкин.

По мнению собеседника ФАН, уголовная ответственность за незаконные митинги и провокации на них должна отрезвить тех, кто соглашается в них участвовать. И ужесточение закона в этой части не будет нарушением прав и свобод человека.