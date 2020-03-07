Японцев покорила «мягкая сила» российских сырков

Москва, 7 марта. Японские пользователи поделились в Сети своим восхищением от достижения российских гастрономов ― твороженных сырков в шоколаде.

Пост okomesuki_3 в Twitter стал вирусным, собрав более 70 тысяч лайков и 20 тысяч ретвитов. Пользователь рассказал, что купил в магазине иностранных товаров продукт российского производства. Он отметил, что вкус привычной нам сладости восхитил его ― японца удивило сочетание нежного вкуса творога с темным шоколадным «обрамлением».

Экспериментатор рассказал, что перед употреблением несколько минут разогревал сырок в микроволновке. В комментарии к записи пришли и русскоязычные пользователи Сети. Они разделили восхищение японца, но посоветовали ему в следующий раз не греть сырок.

Вирусную запись прокомментировали в telegram-канале «Роспотребобзор». Авторы не без гордости назвали сырки «мягкой силой», пишет «ПолитРоссия».

«Это наш soft power!» ― отметили в Сети.

Ранее эксперты Роскачества проверили глазированные сырки 29 российских производителей на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов. Из 29 проверенных образцов только 19 сырков оказались настоящими. Еще два вида сырков содержали консерванты. Специалисты выбрали лучшие марки глазированных сырков.