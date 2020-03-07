Китайский турист выяснил, почему россияне не улыбаются

Москва, 7 марта. Китайский турист Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию. Он выразил удивление, что россияне не улыбаются.

По словам путешественника, для многих иностранцев Россия — страна с очень «жестким» образом, а россиян при этом называют «воинственным народом», что уже создает «определенное впечатление».

Сяошунь признался, что при первом визите в Россию был удивлен неулыбчивости россиян. По его мнению, люди «как будто бы совсем не умеют улыбаться, большую часть времени ходят с равнодушными лицами, словно никогда не бывают счастливыми». С учетом того, что зачастую россияне высокого роста и крепкого телосложения, это оказывает «психологическое давление», добавил турист из КНР.

При это он убежден, что россиян нельзя назвать равнодушными, поскольку они с энтузиазмом стараются помогать обратившимся к ним на улице людям, которые хотят, например, узнать, как куда-то пройти.

Когда Сяошунь поинтересовался у своих друзей в России, почему большинство их соотечественников не любят улыбаться, те объяснили, что так сложилось из-за влияния традиций русского культурного мышления. Путешественник узнал, что постоянная улыбка без причины — признак «отсутствия интеллекта», написал «ФедералПресс».