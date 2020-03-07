Турция не зафиксировала нарушений перемирия в Идлибе

Анкара, 7 марта. Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта, заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

«С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Идлибе до настоящего момента нет случаев его нарушения. Мы внимательно следим за ситуацией и в случае нападений на наши наблюдательные пункты незамедлительно ответим», — приводит слова Акара агентство Anadolu.

Министр подчеркнул, что Турция будет сдерживающей силой для препятствования нарушениям режима прекращения огня.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провели переговоры в Кремле, по итогам которых были приняты договоренности об урегулировании ситуации в Идлибе.

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта. Россия и Турция договорились также о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии и заявили о приверженности сохранению государственного суверенитета Сирийской Арабской Республики.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что зафиксировал шесть обстрелов со стороны боевиков после установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.