В Саудовской Аравии предотвращен госпереворот

Редакция Telegram-канала Рыбарь объясняет тонкости взаимоотношений внутри правящей королевской семьи, рассказывает о тех, кого арестовали, и поясняет почему.

Вечером 6 марта Wall Street Journal сообщила об аресте двух членов королевской семьи: брата и племянника нынешнего короля. Им предъявлены обвинения в предательстве и попытке государственного переворота.

Арестовали Ахмада бин Абдулазиза, брата короля Салмана, и Мухаммада бин Наифа, племянника короля. Королевская гвардия во избежание эксцессов блокировала ряд резиденций членов королевской семьи в эмирате Эр-Рияд, перекрыв дороги и развернув блокпосты.

Для начала разберёмся, кого арестовали. В измене обвинили двух самых влиятельных членов королевской семьи. Причём, задерживают их уже не в первый раз.

Во время арестов 2017 года Мухаммад бин Салман, ставший тогда наследным принцем, почти полностью лишил власти клан Наиф, который руководил МВД с 70-х годов прошлого века. Его члены были арестованы и длительное время содержались под арестом. Тогда вся мировая общественность твёрдо убедилась во мнении, что Мухаммад бин Салман узурпировал власть, используя своего отца в качестве ширмы.

Но полагать, что монарх ничего не делает и беспомощен, как минимум, некорректно: его слово и мнение имеет вес. Более того, через короля Салмана на решения и политику Мухаммада бин Салмана пытаются влиять различные кланы и ветви королевской семьи: всё-таки у основателя династии Саудов, отца нынешнего короля, было 45 законных сыновей, что привело к чёткому разделению королевства на сферы влияния. Король Салман внимает и своим братьям, племянникам и приближённым к им лицам, которые, в свою очередь, пытаются расширить пропасть между Салманом и Мухаммадом.

Арестованный брат короля, Ахмад бин Абдулазиз, долгое время жил за границей, но в 2018 году его «попросили» вернуться в королевство. Это единственный из трёх высокопоставленных членов саудовской королевской семьи, который критиковал передачу Мухаммаду бин Салману статуса наследного принца в июне 2017 года. Он также приобрёл известность благодаря критики кампании в Йемене: в сентябре 2018 года он заявлял, что в происходящем в Йемене не стоит винить всю королевскую семью — в этом виноваты лишь король Салман и наследный принц. Ещё в 2012 году Ахмад бин Абдулазиз возглавлял МВД, но затем его сменил Мухаммад бин Наиф.

Что касается Мухаммада бин Наифа, которого в результате арестов 2017 года лишили поста главы МВД, то два с лишним года он был сильно ограничен в перемещениях, а все его контакты отслеживались. В бытность главой МВД бин Наиф наработал тесные контакты с американскими спецслужбами и считался специалистом по безопасности и террористическим угрозам на Ближнем Востоке. Его нынешний арест и обвинение в госизмене прошли на фоне критики отношений между США и Саудовской Аравией в американском Конгрессе. В США активно распространяется тезис об «усталости» американских политических кругов от «громких дел», к которым оказался причастен наследный принц: убийство Джамаля Хашогги, спонсирование «фабрик троллей» в Твиттере и жесткое подавление любой критики на территории Саудовской Аравии.

Картина получается следующая: если предположить, что сейчас в Саудовской Аравии действительно планировался государственный переворот, то время выбрано очень удачно. Саудовская Аравия, как и многие страны мира, пострадала в экономическом плане из-за вынужденной коронавирусной блокады Китая и других стран. На фоне развивающегося кризиса падают цены на нефть, что потенциально нанесёт серьёзный удар по экономике Саудовской Аравии, которая находится в процессе перевода собственной экономики на новые рельсы и семимильными шагами идёт к воплощению глобалистского проекта «Видение 2030», автором которого является Мухаммад бин Салман.

Другой вопрос, что люди, обвинённые в госизмене, были длительное время изолированы и содержались под тотальным контролем и слежкой.

Реальной угрозы они не представляли, но их существование налагало определённые риски в будущем: в случае смерти короля, статус Мухаммада бин Салмана попытались бы оспорить другие ветви саудовской семьи, поэтому наследный принцы избавляется от потенциальных «символов» внутрисемейного сопротивления уже сейчас.

Divide et impera (Разделяй и властвуй).