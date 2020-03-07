Америке нужен хаос: Запад хочет «столкнуть лбами» Путина и Эрдогана в Сирии

Делегация США заблокировала общее заявление Совета Безопасности ООН в поддержку договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии. В результате принятие общего заявления для прессы оказалось невозможным. Подробнее о том, почему Вашингтону невыгодны договоренности между Москвой и Анкарой по Идлибу — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкий «Весенний щит»

Переговоры РФ и Турции на высшем уровне, главной темой которых стала ситуации в сирийском Идлибе, завершились в Кремле в четверг, 5 марта. Встреча за закрытыми дверями глав двух государств продолжалась около шести часов, хотя в первоначальной программе на нее отводилось лишь четыре часа.

Политики встретились на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В начале минувшего месяца Эрдоган, рассыпаясь в угрозах, ввел в сирийский Идлиб регулярную армию для открытой поддержки боевиков. Не желая отдавать по праву принадлежащий Дамаску граничащий с Турцией регион, Анкара потеряла немалое количество солдат и боевой техники.

27 февраля террористы группировки запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам» начали наступать на позиции Сирийской арабской армии (САА). Правительственные войска открыли ответный огонь. В результате пострадали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. Погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — «Весенний щит».

Позиция Асада

Турецкий глава угрожал сирийскому коллеге Башару Асаду разгромом и подчеркивал, что Турция из региона не уйдет. Однако лидер САР заявлял, что сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если она прекратит поддержку террористов.

«Наша общая с Россией цель — отстранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», — сообщил Асад в недавнем интервью телеканалу «Россия 24».

Президент Сирии миролюбиво заметил, что между сирийским и турецким народами вражды нет, а напряженность связана лишь с политическими интересами.

Успехи в Кремле и новый режим прекращения огня

В четверг Путину и Эрдогану после нескольких недель напряженности удалось договориться о продолжении сотрудничества в Идлибе. Стороны договорились о прекращении огня, выразив намерение обеспечить новый статус для терзаемого войной региона. Оно вступило в силу в полночь 5 марта.

Очередной российско-турецкий саммит по САР в Москве проходил в позитивной атмосфере. Перед тем как приступить к переговорам в формате тет-а-тет, Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе. Кроме того, в начале переговоров российский глава заявил, что РФ и Турция не должны портить двусторонние отношения из-за ситуации в Идлибе.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня в сирийском регионе в целом соблюдается, имеют место лишь единичные столкновения. При этом нарушения фиксируются исключительно со стороны террористов организации «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1.

США не устраивает снижение напряженности

Также Небензя сообщил, что общее заявление для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии принять не удалось «из-за позиции одной из делегаций». Страну он не уточнил. Вскоре ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что против принятия общего заявления СБ ООН для прессы выступили Соединенные Штаты.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с ФАН заявил, что американцам совсем не выгодны какие-либо договоренности между РФ и Турцией по Сирии.

«Безусловно, американцев абсолютно устраивает ситуация, когда стороны, участвующие в борьбе с терроризмом, с джихадизмом, не могут договориться по важным вопросам. Ей нужен хаос. Когда в регионе хаос, они становятся бенефициарами и могут дальше продолжать там свою политику, несмотря на заявления о необходимости вывести войска и вообще уйти из региона», — заметил Асафов.

Вашингтон, уверен эксперт, пытается раскачать ситуацию вокруг Идлиба, посеяв раздор между РФ и Турцией. Для этого задействуются все возможные инструменты.

«Ситуация раскола частичного, такого разлада между союзниками в лице России и Турции, а также практически открытый конфликт между Анкарой и Дамаском Америку абсолютно устраивает. Более того, они всячески выступают в его поддержку. Пример можно посмотреть в либеральной прессе. В Der Spiegel [известный немецкий еженедельник. – Прим. ФАН] вышла статья «Почему нужно поддержать Эрдогана в споре с Москвой». Понятно, что, задействуя свои инструменты, они пытаются ситуацию дальше раскачать. Поэтому, конечно, решения, которые меняют ситуацию к миру, решения по совместному патрулированию, по соблюдению зон деэскалации — не в их интересах. США хотят столкнуть лбами напрямую Эрдогана и Асада, надеясь, что это развяжет еще один крупный региональный конфликт. Их планы нарушены встречей Путина и Эрдогана, которые договорились по основным направлениям взаимодействия и приверженности астанинскому и сочинскому процессу. Соответственно, США не могут поддержать заявление ООН», — считает политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.