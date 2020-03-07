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Америке нужен хаос: Запад хочет «столкнуть лбами» Путина и Эрдогана в Сирии

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Америке нужен хаос: Запад хочет «столкнуть лбами» Путина и Эрдогана в Сирии

Делегация США заблокировала общее заявление Совета Безопасности ООН в поддержку договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии. В результате принятие общего заявления для прессы оказалось невозможным. Подробнее о том, почему Вашингтону невыгодны договоренности между Москвой и Анкарой по Идлибу — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкий «Весенний щит»

Переговоры РФ и Турции на высшем уровне, главной темой которых стала ситуации в сирийском Идлибе, завершились в Кремле в четверг, 5 марта. Встреча за закрытыми дверями глав двух государств продолжалась около шести часов, хотя в первоначальной программе на нее отводилось лишь четыре часа. 

Политики встретились на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В начале минувшего месяца Эрдоган, рассыпаясь в угрозах, ввел в сирийский Идлиб регулярную армию для открытой поддержки боевиков. Не желая отдавать по праву принадлежащий Дамаску граничащий с Турцией регион, Анкара потеряла немалое количество солдат и боевой техники

Америке нужен хаос: Запад хочет «столкнуть лбами» Путина и Эрдогана в Сирии

27 февраля террористы группировки запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам» начали наступать на позиции Сирийской арабской армии (САА). Правительственные войска открыли ответный огонь. В результате пострадали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. Погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.

Америке нужен хаос: Запад хочет «столкнуть лбами» Путина и Эрдогана в Сирии

В ответ Анкара объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — «Весенний щит».

Позиция Асада

Турецкий глава угрожал сирийскому коллеге Башару Асаду разгромом и подчеркивал, что Турция из региона не уйдет. Однако лидер САР заявлял, что сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если она прекратит поддержку террористов. 

«Наша общая с Россией цель — отстранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», — сообщил Асад в недавнем интервью телеканалу «Россия 24».

Президент Сирии миролюбиво заметил, что между сирийским и турецким народами вражды нет, а напряженность связана лишь с политическими интересами.

Успехи в Кремле и новый режим прекращения огня

В четверг Путину и Эрдогану после нескольких недель напряженности удалось договориться о продолжении сотрудничества в Идлибе. Стороны договорились о прекращении огня, выразив намерение обеспечить новый статус для терзаемого войной региона. Оно вступило в силу в полночь 5 марта.

Америке нужен хаос: Запад хочет «столкнуть лбами» Путина и Эрдогана в Сирии

Очередной российско-турецкий саммит по САР в Москве проходил в позитивной атмосфере. Перед тем как приступить к переговорам в формате тет-а-тет, Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе. Кроме того, в начале переговоров российский глава заявил, что РФ и Турция не должны портить двусторонние отношения из-за ситуации в Идлибе. 

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня в сирийском регионе в целом соблюдается, имеют место лишь единичные столкновения. При этом нарушения фиксируются исключительно со стороны террористов организации «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1.

США не устраивает снижение напряженности

Также Небензя сообщил, что общее заявление для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии принять не удалось «из-за позиции одной из делегаций». Страну он не уточнил. Вскоре ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что против принятия общего заявления СБ ООН для прессы выступили Соединенные Штаты.

Америке нужен хаос: Запад хочет «столкнуть лбами» Путина и Эрдогана в Сирии

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с ФАН заявил, что американцам совсем не выгодны какие-либо договоренности между РФ и Турцией по Сирии.

«Безусловно, американцев абсолютно устраивает ситуация, когда стороны, участвующие в борьбе с терроризмом, с джихадизмом, не могут договориться по важным вопросам. Ей нужен хаос. Когда в регионе хаос, они становятся бенефициарами и могут дальше продолжать там свою политику, несмотря на заявления о необходимости вывести войска и вообще уйти из региона», — заметил Асафов.

Вашингтон, уверен эксперт, пытается раскачать ситуацию вокруг Идлиба, посеяв раздор между РФ и Турцией. Для этого задействуются все возможные инструменты.

Америке нужен хаос: Запад хочет «столкнуть лбами» Путина и Эрдогана в Сирии

«Ситуация раскола частичного, такого разлада между союзниками в лице России и Турции, а также практически открытый конфликт между Анкарой и Дамаском Америку абсолютно устраивает. Более того, они всячески выступают в его поддержку. Пример можно посмотреть в либеральной прессе. В Der Spiegel [известный немецкий еженедельник. – Прим. ФАН] вышла статья «Почему нужно поддержать Эрдогана в споре с Москвой». Понятно, что, задействуя свои инструменты, они пытаются ситуацию дальше раскачать.

Поэтому, конечно, решения, которые меняют ситуацию к миру, решения по совместному патрулированию, по соблюдению зон деэскалации — не в их интересах. США хотят столкнуть лбами напрямую Эрдогана и Асада, надеясь, что это развяжет еще один крупный региональный конфликт. Их планы нарушены встречей Путина и Эрдогана, которые договорились по основным направлениям взаимодействия и приверженности астанинскому и сочинскому процессу. Соответственно, США не могут поддержать заявление ООН», — считает политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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