Минобороны Турции анонсировало визит российской делегации для обсуждения Идлиба

Анкара, 7 марта. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар анонсировал визит российской военной делегации в Анкару на следующей неделе.

По словам турецкого министра, российская делегацию прибудет в Анкару для обсуждения совместного патрулирования в Идлибе.

«С 15 марта мы приступим к совместному патрулированию автомобильной магистрали М-4. Мы начали работать над принципами безопасного коридора, который будет установлен вдоль трассы. В начале недели в Анкару прибудет российская военная делегация», — цитирует Анатолийское агентство Акара.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5 марта переговоры, на которых обсуждали ситуацию в Идлибе. Был подписан совместный документ, согласно которому с полуночи 6 марта вступает в силу режим прекращения огня. Также стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, контролируемой в данный момент боевиками, а также о создании коридора безопасности.

Обстановка в Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы активизировались в регионе и начали наступление на позиции армии САР. Правительственные войска в ответ атаковали боевиков, среди которых почему-то оказались турецкие военные, которых в том месте не должно было быть.