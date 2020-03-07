«Молодящуюся» Успенскую раскритиковали за откровенное мини-платье

Москва, 7 марта. Исполнительница шансона Любовь Успенская опубликовала в Instagram фото в откровенном наряде. В Сети певицу раскритиковали за слишком короткое платье.

Успенская поделилась с подписчиками фотографией из отеля в Баку. На снимке певицы предстала в вызывающем мини-платье белого цвета. Короткий наряд оголил длинные ноги 66-летней шансонье. Звезда дополнила образ объемными высокими сапогами белого цвета на каблуке. На фото «Королева шансона» позирует с розой в руках.

«Только Баку сегодня смог поднять мне настроение: настолько теплый, солнечный город! А особенно когда рядом такие замечательные друзья», ― написала Успенская.

В Сети неоднозначно оценили образ звезды. Большинство сочли, что платье слишком откровенное для возраста певицы. Комментаторы уличили певицу в попытке «молодиться» за счет откровенных нарядов.

«О боже! Как смешно смотрится бабка молодящаяся!» ― написала natasha_18_31.

«Чем старше, тем глупее!» ― добавил askinszi.

«Ужас», ― возмутилась smirnovatatiana7112.

«Диссонанс», ― отметила nurseitova53.

«Вам сколько лет?» ― спросила smirnovatatiana7112.

«Мир сошел с ума, женщины у которых все сделано искусственно теперь красотки. Господи, прости за этих так называемых красоток», ― написала ekaterinaalieva13.

Ранее Успенская продемонстрировала свою фигуру, выложив в Instagram фото без нижнего белья. На кадрах исполнительница изображена в коротком платье с глубоким декольте. Интригующей деталью снимка стало отсутствие на Успенской нижнего белья. Таким образом она поблагодарила своих подписчиков, которых набралось уже более миллиона.

Успенская оказалась в центре скандала. В программе «Звезды сошлись» на НТВ дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала о подробностях жизни со своей матерью. Она призналась, что в ее семье давно назрел конфликт. Татьяна утверждает, что мать запирала ее на ключ и душила. По словам самой Успенской, эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы.

Позже Успенская заявила, что находится в предынсультном состоянии. Певица призналась, что очень болезненно переживает семейный конфликт. Ранее стало известно, что Плаксина может принять участие в съемках новых телевизионных передач, посвященных ее отношениям с матерью. В США за ней «охотятся» стрингеры, нанятые российскими телевизионщиками. Девушке предложили 1 млн рублей за резонансное интервью о матери.