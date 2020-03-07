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Волочкова в мини-шортах похвасталась париками перед поклонниками

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Волочкова в мини-шортах похвасталась париками перед поклонниками

Москва, 7 марта. Известная российская балерина Анастасия Волочкова примерила на себя несколько париков в салоне красоты. Новыми образами она похвасталась перед поклонниками в Instagram.

«Вот такие перевоплощения у меня сегодня», — написала Волочкова.

Балерина в мини-шортах предстала перед подписчиками с фиолетовыми и оранжевыми волосами. Кроме того, у фанатов артистки появилась возможность оценить, как бы она выглядела с разными стрижками. В итоге всем остальным прическам Волочкова предпочла длинные косы.

«Приобрела разные шиньоны, расчески и с косичками заплетенными уехала», — рассказала звезда.

Волочкова в мини-шортах похвасталась париками перед поклонниками

Бывшая прима Большого театра, видимо, не захотела узнать мнение поклонников по поводу своих новых образов, поэтому закрыла возможность комментирования поста. Ранее Волочкова рассказала, что негативные комментарии в ее соцсетях — это травля, которую организовал бывший супруг балерины Игорь Вдовин.

Отметим, что танцовщица часто публикует провокационные снимки в Сети, вызывающие разную реакцию подписчиков. Особую популярность Волочковой принесли фотографии шпагатов — артистка демонстрирует растяжку в самых неожиданных местах, например, в бане, на пляже, на тренажерах и даже в птичьей клетке.

Шпагаты балерины стали своего рода эталоном, а других звезд, хвастающихся растяжкой, постоянно сравнивают с экс-примой Большого театра. Так, недавно Волочкову упомянули в комментариях к видео бывшей гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, которая продемонстрировала в Instagram возможности своего тела, пишет «Утро.ру». Сравнивали с балериной и популярную певицу Светлану Лободу.

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Источник: Instagram
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