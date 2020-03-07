Волочкова в мини-шортах похвасталась париками перед поклонниками

Москва, 7 марта. Известная российская балерина Анастасия Волочкова примерила на себя несколько париков в салоне красоты. Новыми образами она похвасталась перед поклонниками в Instagram.

«Вот такие перевоплощения у меня сегодня», — написала Волочкова.

Балерина в мини-шортах предстала перед подписчиками с фиолетовыми и оранжевыми волосами. Кроме того, у фанатов артистки появилась возможность оценить, как бы она выглядела с разными стрижками. В итоге всем остальным прическам Волочкова предпочла длинные косы.

«Приобрела разные шиньоны, расчески и с косичками заплетенными уехала», — рассказала звезда.

Бывшая прима Большого театра, видимо, не захотела узнать мнение поклонников по поводу своих новых образов, поэтому закрыла возможность комментирования поста. Ранее Волочкова рассказала, что негативные комментарии в ее соцсетях — это травля, которую организовал бывший супруг балерины Игорь Вдовин.

Отметим, что танцовщица часто публикует провокационные снимки в Сети, вызывающие разную реакцию подписчиков. Особую популярность Волочковой принесли фотографии шпагатов — артистка демонстрирует растяжку в самых неожиданных местах, например, в бане, на пляже, на тренажерах и даже в птичьей клетке.

Шпагаты балерины стали своего рода эталоном, а других звезд, хвастающихся растяжкой, постоянно сравнивают с экс-примой Большого театра. Так, недавно Волочкову упомянули в комментариях к видео бывшей гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, которая продемонстрировала в Instagram возможности своего тела, пишет «Утро.ру». Сравнивали с балериной и популярную певицу Светлану Лободу.