Жителя Кемерово отправили в колонию за кражу пельменей

Кемерово, 7 марта. Жителя Кемерово приговорили к одному году и 10 месяцам лишения свободы за кражу пельменей и вареников.

Инцидент произошел в Заводском районе Кемерово. Сорокалетний мужчина через форточку пробрался в пекарню и украл 18 кг пельменей, три килограмма вареников и несколько десятков куриных яиц.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. На суде выяснилось, что ранее мужчина был приговорен к лишению свободы условно.

Учитывая этот факт, суд отправил похитителя пельменей в колонию общего режима, пишет «Газета Кемерова»

Ранее сообщалось, что 23 февраля в Петербурге мужчина разбил кулаком витрину в салоне связи и украл дорогой телефон.