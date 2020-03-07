Бочкарева согласилась на первое после скандала интервью только без обсуждения наркотиков

Москва, 7 марта. Актриса Наталья Бочкарева дала первое интервью после громкого наркоскандала, в котором рассказала о бесплодии, отношениях с детьми, гражданском браке и общественном мнении — обо всем, кроме запрещенных веществ в ее жизни.

Звезда сериала «Счастливы вместе» стала гостьей YouTube-шоу Рамины Эсхакзай «Ходят слухи». От первого интервью со звездой многие зрители ждали подробностей о ситуации с наркотиками, в которой Бочкарева оказалась осенью 2019 года. Однако узнать их было не суждено: каверзный вопрос актрисе задан не был.

Эсхакзай объяснила подписчикам, что была вынуждена обойти тему с наркотиками, поскольку на этом настояла Бочкарева. По словам ведущей, ей пришлось вырезать ответ актрисы на неудобный вопрос из итоговой версии выпуска, так как в противном случае звезда грозила блокировкой канала.

Просьбу Бочкаревой Эсхакзай выполнила, но менять название интервью не стала. Свое решение она объяснила тем, что считает его действительно первым после инцидента.

Оказалось, что звезда и ее агент остались недовольны этим моментом и продолжили угрожать закрытием ресурса. Журналистка заявила, что не станет терпеть хамское отношение актрисы.

Напомним, осенью 2019 года Бочкарева оказалась в центре скандала: в Москве ее задержали с запрещенными веществами во время перемещения по городу на личном автомобиле. По решению суда она была лишена водительских прав на один год и восемь месяцев, а также оштрафована на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. По некоторым данным, вынесенный штраф она до сих пор не оплатила.