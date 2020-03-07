Бочкарева согласилась на первое после скандала интервью только без обсуждения наркотиков

Москва, 7 марта. Актриса Наталья Бочкарева дала первое интервью после громкого наркоскандала, в котором рассказала о бесплодии, отношениях с детьми, гражданском браке и общественном мнении — обо всем, кроме запрещенных веществ в ее жизни.
Звезда сериала «Счастливы вместе» стала гостьей YouTube-шоу Рамины Эсхакзай «Ходят слухи». От первого интервью со звездой многие зрители ждали подробностей о ситуации с наркотиками, в которой Бочкарева оказалась осенью 2019 года. Однако узнать их было не суждено: каверзный вопрос актрисе задан не был.
Эсхакзай объяснила подписчикам, что была вынуждена обойти тему с наркотиками, поскольку на этом настояла Бочкарева. По словам ведущей, ей пришлось вырезать ответ актрисы на неудобный вопрос из итоговой версии выпуска, так как в противном случае звезда грозила блокировкой канала.
Посмотрите мое интервью с @natalia_bochkareva_official , и потом посмотрите Панина у Гордона. Либо наоборот. ⠀ Искренность - это круто, даже если это противоречит общественным нормам. ⠀ Все что удалось «вытащить» из героя в новом выпуске #ходятслухи Место съёмки @lookstudios
Просьбу Бочкаревой Эсхакзай выполнила, но менять название интервью не стала. Свое решение она объяснила тем, что считает его действительно первым после инцидента.
Оказалось, что звезда и ее агент остались недовольны этим моментом и продолжили угрожать закрытием ресурса. Журналистка заявила, что не станет терпеть хамское отношение актрисы.
Напомним, осенью 2019 года Бочкарева оказалась в центре скандала: в Москве ее задержали с запрещенными веществами во время перемещения по городу на личном автомобиле. По решению суда она была лишена водительских прав на один год и восемь месяцев, а также оштрафована на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. По некоторым данным, вынесенный штраф она до сих пор не оплатила.