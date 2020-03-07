Покинувшая «МУЗ-ТВ» Кудрявцева получила интересное предложение от НТВ

Москва, 7 марта. Телеведущей Лере Кудрявцевой поступило интересное предложение о работе после ее ухода с «МУЗ-ТВ».

Кудрявцева, которая в этом году не вошла в список ведущих музыкальной премии, решила попрощаться с «МУЗ-ТВ». Звезду больше возмутило, что руководство не предупредило ее о решении, а не назначение певицы Ольги Бузовой ведущей. Примечательно, что Кудрявцева сотрудничала с телеканалом за символическую плату, считая, что их связывают только теплые отношения, напомнило «Утро.ру».

Звезда отметила, что ей поступают выгодные предложения о работе, но она преимущественно отказывается, указал StarHit. Однако в связи с обстоятельствами решила все-таки согласиться на одно выгодное предложение.

«Мне поступило предложение от главы НТВ перейти к ним официально. Сейчас я в отпуске. Приеду и озвучу свое решение всем», — пообещала 48-летняя теледива.

Скандал вокруг музыкальной премии «МУЗ-ТВ» разгорелся после объявления состава ведущих. В списке оказались Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва. Одной из ведущих, по традиции, должна была стать Лера Кудрявцева, но ее заменили на Ольгу Бузову. Теледива призналась, что узнала о замене не от своего друга и главы телеканала Армана Давлетярова, а из новостей, указал «АиФ».

По данным прессы, к замене Кудрявцевой может быть причастна звезда российской и советской сцены Алла Пугачева. По мнению журналистов, звезда не простила ведущую за посвященный ей выпуск программы «Секрет на миллион», в котором гости откровенно обсуждали личную жизнь певицы и делились интимными подробностями.