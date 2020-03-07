Поезд в Новокузнецке сбил восьмилетнюю девочку

Кемерово, 7 марта. Поезд сбил перебегавшую железнодорожные пути девочку, сообщили в Центре медицины катастроф Кемеровской области.

Инцидент произошел 6 марта в Новокузнецке. По предварительным данным, машинист заметил 8-летнего ребенка, но не успел остановить поезд.

Попавшая под колеса девочка скончалась от полученных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что в Кемеровский области поезд сбил 64-летнюю пенсионерку. Она погибла пот полученных травм.