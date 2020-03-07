Зеленский назвал главную цель обмена удерживаемыми лицами с РФ

Киев, 7 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами усилия направлены на спасение человеческих жизней.

Глава Украины прокомментировал обмен удерживаемыми лицами с Россией. Он назвал недавний обмен пленными с Россией признаком прогресса.

Кроме того, украинский президент добавил, что в вопросе возвращения Донбасса в состав Украины его в первую очередь волнуют человеческие жизни, а не территории.

«Для чего все это делается? Для людей. Какой смысл возвращать нашу территорию, если погибнет миллион человек?» ― заявил Зеленский в интервью The Guardian.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пропускных пунктов.

Напомним, 7 сентября состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова через год выйти из «нормандского формата», если обстановка в Донбассе не изменится и международные соглашения не будут реализованы.