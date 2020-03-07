Драка священников одесского храма попала на видео

Одесса, 7 марта. Священники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) устроили драку в храме Рождества Христова в Одессе. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано на YouTube.

Первыми драку начали прихожане, однако затем к потасовке присоединились и священнослужители, которые никак не могут «поделить» храм. Дело в том, что до 2019 года храм был под контролем УПЦ КП, однако Одесский и Балтийский архиерей от ПЦУ отстранил настоятеля храма и запретил ему служить. После этого митрополит УПЦ КП Филарет выпустил «указ», возвращающий должность настоятелю храма. С тех пор стороны постоянно конфликтуют в попытках захватить храм Рождества Христова, сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, в драке приняли участие более десяти человек. По факту инцидента возбудили уголовное дело, передает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу одесской полиции. Кроме того, драка возмутила пользователей Сети.

«А потом они говорят о единстве, какая разница, в какую церковь ходить… В своей же церкви единства нету», — написали в комментариях на YouTube.

Напомним, ПЦУ образовалась в конце 2018 года после слияния двух непризнанных структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В начале 2019 года ПЦУ получила статус автокефальной церкви от Константинопольского патриархата. После этого Московский патриархат и каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) разорвали евхаристическое общение с Константинополем.