Диетолог рассказала, какие продукты защитят от коронавируса

Берлин, 7 марта. Немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух назвала продукты, которые являются «убийцами» коронавируса. Она считает, что поможет обычные морковь и капуста.

В конце зимы многие страдают от авитаминоза, организм сильно ослаблен недостатком солнца. Именно поэтому в рацион необходимо внести шпинат. Листья салата считаются преградой для вирусов.

А морковь ускоряет обновление клеток и всего организма. Оранжевый корнеплод содержит антиоксиданты и витамин B3, пишет «Царьград». Морковь помогает избавиться от токсинов.

Этими свойствами также обладает брокколи, в ней есть фосфор, цинк, витамин С. Данные вещества укрепляют иммуннитет человека.

Диетолог рассказала, что организму нужны семечки подсолнечника и разные орехи. Можно есть грецкие орехи, фундук, кешью. В них содержится медь, которая помогает синтезировать ферменты для снабжения крови кислородом.

Фон Брух порекомендовала не отказываться от капусты. Всего 150 г капусты поможет получить суточную норму витамина С. А магний, который есть в капусте, усилит защитные функции организма.

Ранее сообщалось, что число инифицированных коронавирусом в США достигло 300 человек. В Иране зарегистрировали 1234 случая заболевания. В общей сложности в мире заболели более 100 000 человек, полностью выздоровели 5 587 человек.