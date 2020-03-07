Грета Тунберг и Билли Айлиш оказались в России популярнее Бузовой

Москва, 7 марта. Шведская экоактивистка Грета Тунберг и американская певица Билли Айлиш оказались популярнее в России, чем ведущая «Дома-2» Ольга Бузова.

Поисковик Google составил топ самых популярных девушек в России, которыми чаще всего интересуются интернет-пользователи.

Рейтинг открывает 17-лентняя Тунберг, следом за ней идет обладательница музыкальной премии Грэмми 18-летняя Билли Айлиш. Тройку лидеров замыкает россиянка Дарья Зотеева, ведущая популярного блога в Instagram под ником «Инстасамка».

Модель и звезда реалити Ким Кардашьян занимает четвертое место. На пятой строчке расположилась российская актриса Яна Кошкина, указал РИАМО.

Сестра Кардашьян Кайли Дженнер, считающаяся самой молодой миллиардершей в мире, оказалась на шестом месте, отметила «Газета.ру». Российская звезда и певица Бузова также попала в список, но оказалась только на седьмой строчке, обогнав блогера Катю Адушкину, телеведущую Ксению Милас и топ-модель Ирину Шейк.

Ранее популярная певица Ольга Бузова, которая станет одной из ведущих музыкальной премии «МУЗ-ТВ», рассказала интимные подробности жизни с блогером Давидом Манукяном. По ее словам, ее бойфренд настроен весьма серьезно, он даже знаком с семьей поп-исполнительницы.