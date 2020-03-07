«Невеста» из Иваново рассказала, как готовилась к встрече с Путиным

Иваново, 7 марта. Жительница Иваново, которая накануне предложила президенту России Владимиру Путину взять ее в жены, рассказала о себе. «Невестой» оказалась актриса местного детского театра Юлия Шилова.

Напомним, в пятницу глава государства находился в Иваново с рабочим визитом. Во время общения с горожанами одна из девушек в толпе попросила Путина взять ее замуж и подарила фото на память. Позднее, на встрече с представителями общественности, президент отметил, что она прославится на всю страну.

В беседе с РИА Новости известная теперь россиянка представилась: ее зовут Юлия Шилова. Ей 28 лет, она не замужем и работает актрисой детского театра.

«Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом», — объяснила она журналистам.

При этом девушка добавила, что к президенту присматривается давно. Она сказала, что ей нравится, как он управляет страной, а также то, что он волевой, целеустремленный и сильный.

«Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — рассказала Шилова.

Девушка призналась, что предусмотрительно взяла с собой на улицу фото, поскольку предвидела встречу Путина с горожанами, которые будут его ждать.

«Я на всякий случай захватила свои фотографии, и так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан», — сообщила собеседница.

По ее словам, когда президент обратил на нее внимание, она испытала радость и волнение. Она также объяснила, что ответил ей лидер государства на ее необычное предложение.

«Люди подумали, что я его как будто приворожила. Я ему сказала: «Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!» Он ответил: «Интересное предложение, как вас зовут?» Я сказала: «Юлия», и дальше наш разговор, к сожалению, не продолжился», — пояснила девушка.

Она отметила, что довольна тем, что ей удалось использовать шанс и познакомиться с Путиным. Шилова также подчеркнула, что справилась бы с обязанностями первой леди и выразила надежду, что президент все же увидит ее фотографии.