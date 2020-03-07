Волочкова нашла заказчика негативных комментариев в соцсетях в свой адрес

Москва, 7 марта. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова обвинила бывшего мужа Игоря Вдовина в заказной травле в ее адрес. По ее мнению, именно экс-супруг является заказчиком негативных комментариев в соцсетях.

В социальных сетях, действительно, порой разворачивается настоящая травля Волочковой. По словам артистки, гневные и оскорбительные комментарии оставляют пользователи, чьи профили пустые или закрытые, или же «посмотришь, это же физиономия, которая, знаете, выражает то лицо, чем садятся на крыльцо, простите».

Танцовщица не сомневается, что за организацией травли стоит ее бывший возлюбленный. Как утверждает Волочкова, Вдовин занял у нее три миллиона долларов и до сих пор их не дает. Балерина неоднократно подавала в суд на бывшего супруга, возможно, именно за это и мстит ей Вдовин, указал «Пятый канал».

«Да, Игорь Вдовин! А что подозревать, если это так? Анти-пиаровская кампания против меня в моей жизни не впервые, а это еще те люди, которым действительно платят деньги», — рассказала Волочкова в интервью программе «Светская хроника».

Журналист Денис Сорокин отметил, что хейтеры работают не бесплатно. Как оказалось, травля проплачена, три человека сидят на зарплате и получают хорошие деньги за преследование 44-летней звезды.