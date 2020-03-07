Число заразившихся коронавирусом в США превысило 300 человек

Вашингтон, 7 марта. Число случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 в США увеличилось до 329 человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

В общей сложности за сутки количество новых случаев заражения в Соединенных Штатах выросло на сотню. Уточняется, что в общее число зараженных включены те, у кого коронавирус выявили местные органы здравоохранения, еще не получившие окончательное подтверждение от ЦКПЗ.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в штатах Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния. В общей сложности COVID-19 затронул уже 28 штатов. Жертвами коронавируса в США стали 16 человек, почти все умершие находились в штате Вашингтон.

Напомним, первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В Китае количество зараженных превысило 80 тысяч человек, а число летальных исходов в стране на данный момент составляет более трех тысяч. Также вспышки коронавируса зафиксированы в Иране, Италии, Южной Корее и Японии.

Ранее от коронавируса скончался пассажир круизного лайнера Grand Princess, напоминает «Ридус». Сейчас судно пришвартовано в Калифорнии, на его борту находятся четыре россиянина.

В Москве зарегистрировано уже шесть случаев коронавируса. В связи с этим городские службы находятся в режиме повышенной готовности, пишет Infox.ru.