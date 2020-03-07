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Агилера представила свою песню к фильму «Мулан»

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Агилера представила свою песню к фильму «Мулан»Нью-Йорк, 7 марта. Американская исполнительница Кристина Агилера представила песню к фильму студии Disney «Мулан», которая вошла в саундтрек.

Звезда опубликовала в своем Twitter один из трейлеров к картине под композицию собственного исполнения Loyal Brave True, название которой совпадает с официальным слоганом ленты.

«Мулан — особый опыт для меня, а эта композиция — прекрасное продолжение этой истории», — написала она.

Говоря о продолжении истории, 39-летняя Агилера подразумевала, что исполняет песню для «Мулан» не в первый раз. В 1998 году американскую знаменитость в этой истории зрители уже слышали в композиции Reflection. Правда, тогда она звучала в финальных титрах.

Как пишет «Культуромания», в Китае из игрового ремейка мультфильма от Disney вырезали сцену с поцелуем, поскольку объединение прокатчиков КНР сочло ее «вызывающей и пошлой».

Премьера «Мулан» в мире и в России назначена на конец марта. Полнометражный мультфильм был выпущен компанией Disney в 1998 году. В основе сюжета — китайская поэма XII века «Песнь о Хуа Мулань».

Агилера представила свою песню к фильму «Мулан»Новая трактовка истории о бесстрашной молодой девушке по имени Мулан, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии и защитить Китай, снята под руководством режиссера Ники Каро.

Ранее сообщалось, что в картине не будет многих полюбившихся персонажей, включая дракона Мушу и бабушки Мулан, которую заменили сестрой героини. Кроме того, по информации СМИ, из фильма убрали Ли Шанга, возлюбленного девушки-воина.

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Источник: «Культуромания»
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