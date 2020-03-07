Врач-дерматолог рассказал об «опасных» цветах для тату

Москва, 7 марта. Любая татуировка всегда несет определенный риск аллергической или токсико-аллергической реакции, но некоторые тату в этом смысле особо опасны. Об этом рассказал врач-дерматокосметолог Алексей Едемский.

Специалист объяснил, что для нанесения татуировок, особенно многоцветных, мастер использует большое количество красителей, реакцию организма на которые предсказать практически невозможно.

«Это может быть банальная аллергия, а может — токсико-аллергическая реакция, когда краситель начинает «выбаливать» из кожи, мокнуть, на коже образуется эрозия, процесс длится годами, пока краска полностью не выйдет из кожи», — пояснил Едемский в интервью радио Sputnik.

По его словам, это касается не только классических татуировок, но и перманентного макияжа, с которым девушки ходят в течение года или более продолжительного времени. Постоянно мокнущие брови или губы тоже представляют собой одну из реакций иммунитета на краситель.

Большую опасность, уверяет эксперт, представляет сложносоставная цветная краска. В случае ее нанесения на кожу риск возникновения аллергии значительно выше, чем при использовании традиционных черного и синего цветов. Кроме того, ее гораздо сложнее вывести.

Специалист также уточнил, что еще более опасной и проблемной для удаления татуировку делает эффект глянцевого блеска, для достижения которого при нанесении добавляются светоотражающие частицы. По словам Едемского, сведение такого изображения будет сопровождаться грубым рубцеванием.

Решаясь на боди-арт, дерматокосметолог рекомендует выбирать черные и темно-синие татуировки, которые наиболее податливы удалению лазером, легче перекрываются и исправляются.

Ранее об опасностях татуировок рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он привел медицинские факты, отметив, среди прочего, что процедура нанесения рисунка может привести к заражению крови.