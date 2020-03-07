Юный певец из Севастополя довел Гагарину до слез на шоу «Голос. Дети»

Москва, 7 марта. Школьник из Севастополя Артем Фокин довел до слез известную певицу Полину Гагарину на шоу Первого канала «Голос. Дети». Поп-исполнительница не смогла сдержать эмоции, вызванные вокальными данными мальчика.

Юный певец из Севастополя на слепом прослушивании исполнил композицию 1954 года Taki Rari иранской певицы Имы Сумак, которая была достаточно популярна в СССР. Примерно через 15 секунд после того, как Фокин запел, к нему повернулась изумленная Гагарина. Практически одновременно с артисткой на кнопку нажал певец Валерий Меладзе. Буквально через пару секунд после своих коллег к мальчику повернулся и третий член жюри — Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста.

Когда 13-летний Артем Фокин закончил петь, все члены жюри встали, чтобы поаплодировать мальчику. Юный певец рассказал, что уже семь лет занимается вокалом. Баста поблагодарил родственников школьника за вклад в развитие одаренного мальчика. В итоге в качестве наставника Фокин выбрал Полину Гагарину.

Еще одним участником слепых прослушиваний, к которому повернулись все три члена жюри, стал 11-летний школьник из Челябинска Богдан Хайрулин, пишет URA.RU. Мальчик исполнил композицию Владимира Преснякова «Белый снег».

Седьмой сезон шоу «Голос. Дети» стартовал 14 февраля, напоминает телеканал «360». Основным ведущим остался шоумен и актер Дмитрий Нагиев. В качестве соведущей в новом сезоне к нему присоединилась актриса Агата Муцениеце.