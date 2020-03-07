Facebook запретил рекламу медицинских масок из-за спекуляции вокруг COVID-19

Москва, 7 марта. Американская компания Facebook объявила о вводе временного запрета на рекламу медицинских масок в своих социальных сетях, чтобы остановить спекуляции вокруг возросшего спроса на них на фоне распространения коронавируса.

«Наши команды внимательно отслеживают ситуацию с COVID-19. Они сделают необходимые обновления в нашей политике, если выявят лиц, пытающихся нажиться на ЧС в области общественного здравоохранения», — говорится в заявлении компании.

Ранее Facebook ввел запрет на рекламу, обещающую вылечить от коронавируса. Также компания заявила, что будет бороться с публикацией ложной информации касаемо опасного вируса и удалять посты с фейковыми данными и конспирологией.

Ранее руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы. По его мнению, такой сценарий маловероятен и рассчитывать на него не стоит.