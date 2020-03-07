Тиньков потерял 400 млн долларов на фоне информации о лейкемии и аресте

Москва, 7 марта. Издание Forbes сообщает, что состояние российского предпринимателя Олега Тинькова сократилось до 2,1 млрд долларов после падения бумаг его компании на фоне информации о проблемах с налогами и лейкемии.

По итогам торгов стоимость акций TCS Group снизилась почти на 23%, достигнув отметки в 17 долларов. Отмечается, что во время торгов котировки падали еще ниже, достигая 14,8 долларов. Согласно данным Forbes, в результате снижения котировок акций Тиньков потерял около 400 млн долларов. На данный момент его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов.



Напомним, недавно американский Минюст заявил, что в 2013 году, когда у Олега Тинькова еще было гражданство США, он занизил свой доход при подаче налоговой декларации. Сам предприниматель утверждает, что этим вопросом занимаются его юристы. Предприниматель выплатил залог 20 млн фунтов стерлингов на время судебного разбирательства в Лондоне, где решается вопрос о его экстрадиции в США. При этом его обязали сдать свой российский паспорт, кипрскую ID Card и документы о резидентстве в Италии. Согласно условиям залога, Тиньков обязан трижды в неделю отмечаться в полиции. Если российского бизнесмена выдадут Штатам и признают виновным, то ему грозит тюремный срок.

6 марта Тиньков заявил, что медики диагностировали у него острую форму лейкемии. По его словам, диагноз был ему поставлен еще в октябре 2019 года, но он не хотел его раскрывать. Он прошел несколько сеансов химиотерапии, и продолжает лечение.