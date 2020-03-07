Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой

Москва, 7 марта. Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике. Поклонники отметили подтянутую фигуру заслуженной артистки.

В своем посте Проклова рассказала о купальнике, который защищает от вредных солнечных лучей. Купальник 66-летняя актриса продемонстрировала на себе.

«Наконец-то мои мечты о безопасном красивом и ровном загаре стали реальностью!!!» — написала Проклова, отметив, что одежду для принятия солнечных ванн ей подарила дочь в преддверии 8 Марта.

Подписчики артистки подчеркнули, что она очень хорошо выглядит для своего возраста, и засыпали Проклову комплиментами.

«Елена, я вами бесконечно восхищаюсь», — призналась e.v.statnik.

«Восторг! Браво, Елена! Вы прекрасный мотиватор для нас, ваших ровесниц!» — прокомментировала nataliyadzyuba.

«Какая у вас сила воли, и сколько труда потрачено, чтобы так замечательно выглядеть! Вы большая умница!» — похвалила актрису mari_enn.

«Вы шикарная, не у каждой молодой такие красивые ноги», — приводит комментарий поклонницы актрисы KP.RU.

«Такой фигуре пусть молодежь завидует», — написала adelina4024.

Однако некоторые подписчики Прокловой посчитали, что в ее возрасте выкладывать подобные снимки неприлично.

«Ну зачем? Удивляют женщины в возрасте, которые выставляют такие фото», — написала nikitina.varambler.ru.

«Скоро без трусов фоткаться будут», — возмутилась alllakisss.

Ранее Проклова рассказала, что ее муж строит ей дом возле Черного моря. Актриса призналась, что через пару лет планирует переехать на юг.