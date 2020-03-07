21 человек заразился коронавирусом на лайнере Grand Princess в США. События дня. ФАН-ТВ

Асад оценил сделку России и Турции по Идлибу
Президент Сирии Башар Асад высоко оценил сделку России и Турции по Идлибу. Об этом политик сообщил коллеге Владимиру Путину на телефонных переговорах. Напомним, что 5 марта в нашу столицу прибыл турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Делегации Москвы и Анкары вели диалог около шести часов и в итоге нашли приемлемый вариант. Стороны согласовали новый режим прекращения огня в провинции Идлиб, где в последнее время сохранялась напряженная обстановка. Причем не только из-за террористов, но также из-за столкновений между сирийскими и турецкими войсками. Теперь же в регионе появится коридор безопасности, а военные России и Турции с 15 марта начнут совместное патрулирование. Башар Асад в свою очередь вновь поблагодарил нашу страну за помощь в борьбе с терроризмом.
Коронавирус настиг лайнер Grand Princess в США
Еще один «болезненный круиз» ждет пассажиров из-за коронавируса. Теперь в США. 21 человек заразился инфекцией на лайнере Grand Princess в Калифорнии. Об этом рассказал вице-президент Штатов Майк Пенс. На борту судна, по предварительным данным, не менее 3500 человек. Оно выполняло рейс из Сан-Франциско на Гавайи, но вынужденно вернулось в точку отправления. Где сейчас стоит на карантине. Любопытно, что ранее такая история ранее уже случилась с другим лайнером — Diamond Princess в Японии. Там на круизе тоже находились свыше 3500 человек, из них коронавирусом заразились 706. Названия кораблей похожи неслучайно, ведь у них один и тот же оператор — Princess Cruises. Компания уже заявила, что компенсирует расходы своим пассажирам.
Трамп прибыл в пострадавший от торнадо Теннесси
Тем временем президент США Дональд Трамп наведался в штат Теннесси, где ситуация не менее тревожная. На этой неделе регион пострадал от стихии — разрушительный торнадо унес жизни по меньшей мере 25 человек, более 100 попали в больницы. Трамп выразил соболезнования семьям погибших и обещал помощь всем пострадавшим. Эпицентр торнадо разгорелся в районе города Нэшвилл и привел к серьезным разрушениям. В штате на тот момент шли предвыборные праймериз «супервторника», но из-за стихии их даже пришлось отложить в отдельных районах. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пропавших без вести.
Зеленский пригрозил выйти из диалога по Донбассу
Украина может выйти из переговоров с Москвой по Донбассу, если не увидит серьезного прогресса. Об этом лидер страны Владимир Зеленский заявил изданию Guardian. Он объяснил, что не готов работать над Минскими соглашениями все пять лет своего президентского срока. По словам Зеленского, план дальнейших действий уже есть, но какой именно — не раскрыл. Зато обозначил сроки: Киев готов ждать еще ровно год, причем отсчет стартовал в декабре. Тогда в Париже прошел саммит по Донбассу в «нормандском формате. В нем помимо самой Украины, участвуют Германия, Франция, Россия. И тогда все стороны признали как раз Минские соглашения основой для дальнейшей работы. Но сейчас Зеленский по вопросам Донбасса ждет компромиссов именно с российской стороны. И это уже не первый раз, когда власти Киева говорят о возможном изменении «минского процесса», а то и вовсе о его прекращении.