21 человек заразился коронавирусом на лайнере Grand Princess в США. События дня. ФАН-ТВ

Асад оценил сделку России и Турции по Идлибу Президент Сирии Башар Асад высоко оценил сделку России и Турции по Идлибу. Об этом политик сообщил коллеге Владимиру Путину на телефонных переговорах. Напомним, что 5 марта в нашу столицу прибыл турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Делегации Москвы и Анкары вели диалог около шести часов и в итоге нашли приемлемый вариант. Стороны согласовали новый режим прекращения огня в провинции Идлиб, где в последнее время сохранялась напряженная обстановка. Причем не только из-за террористов, но также из-за столкновений между сирийскими и турецкими войсками. Теперь же в регионе появится коридор безопасности, а военные России и Турции с 15 марта начнут совместное патрулирование. Башар Асад в свою очередь вновь поблагодарил нашу страну за помощь в борьбе с терроризмом.

Коронавирус настиг лайнер Grand Princess в США Еще один «болезненный круиз» ждет пассажиров из-за коронавируса. Теперь в США. 21 человек заразился инфекцией на лайнере Grand Princess в Калифорнии. Об этом рассказал вице-президент Штатов Майк Пенс. На борту судна, по предварительным данным, не менее 3500 человек. Оно выполняло рейс из Сан-Франциско на Гавайи, но вынужденно вернулось в точку отправления. Где сейчас стоит на карантине. Любопытно, что ранее такая история ранее уже случилась с другим лайнером — Diamond Princess в Японии. Там на круизе тоже находились свыше 3500 человек, из них коронавирусом заразились 706. Названия кораблей похожи неслучайно, ведь у них один и тот же оператор — Princess Cruises. Компания уже заявила, что компенсирует расходы своим пассажирам.

Трамп прибыл в пострадавший от торнадо Теннесси Тем временем президент США Дональд Трамп наведался в штат Теннесси, где ситуация не менее тревожная. На этой неделе регион пострадал от стихии — разрушительный торнадо унес жизни по меньшей мере 25 человек, более 100 попали в больницы. Трамп выразил соболезнования семьям погибших и обещал помощь всем пострадавшим. Эпицентр торнадо разгорелся в районе города Нэшвилл и привел к серьезным разрушениям. В штате на тот момент шли предвыборные праймериз «супервторника», но из-за стихии их даже пришлось отложить в отдельных районах. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пропавших без вести.