Госдеп подтвердил нахождение 4 россиян на лайнере Grand Princess, где обнаружен COVID-19

Вашингтон, 7 марта. В Госдепартаменте США подтвердили информацию о нахождении граждан России на круизном лайнере Grand Princess, который был остановлен в Калифорнии для проведения тестов на новый тип коронавируса COVID-19, сообщает российское посольство в США.

Как сообщает российское диппредставительство у себя в Facebook, Госдеп подтвердил нахождение 4 россиян на корабле. Дипломаты подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с представителями компетентных органов и следят за развитием ситуации.

«Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами», — сообщает посольство РФ.

Ранее на лайнере Grand Princess был зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом.

Ранее из-за вспышки коронавируса Госдепартамент США повысил опасность поездок в Азербайджан и Туркменистан до третьего уровня, когда стоит отказаться от таких поездок без особой необходимости. Причиной стало потенциальное распространение коронавируса.