Товарооборот Китая и США снизился более чем на 20% на фоне распространения коронавируса

Пекин, 7 марта. Товарооборот США и Китая на фоне вспышки коронавируса за первые 2 месяца текущего года составил 60,5 млрд долларов, что на 20,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об том свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Согласно опубликованным данным, экспорт из Китая в США сократился на 27,7%, составив чуть менее 43 млрд долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров всего на 17,6 млрд долларов, что на 2,5% больше, чем в январе-феврале 2019 года​​​.

Товарооборот США и КНР на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам прошлого года составил 541,2 млрд долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года.

Отмечается, что общий экспорт Китая на фоне эпидемии коронавируса за январь и февраль упал на 17,2%, а импорт снизился на 4%. Общий товарооборот Китая за первые два месяца текущего года упал на 11% и составил 519,9 млрд долларов​​​. Экспорт составил 292,4 млрд долларов, а импорт — 299,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение о снижении ключевой ставки в связи с распространением коронавируса и падением фондовых рынков. Данное решение было принято во время внеочередного заседания ФРС. Совет управляющих ФРС понизил базовую процентную ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%.