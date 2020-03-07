Киевский эксперт заявил, что списанные корабли США могут изменить баланс сил в Черном море

Киев, 7 марта. Украинский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли являются единственным средством усиления военно-морских сил Украины, сообщает «Главком».

Самусь утверждает, что передача «хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием» с ракетным оружием позволила бы изменить баланс сил в Черном море.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США», — считает украинский политолог.

По его мнению, решение данного вопроса стало бы «суперуспехом» для нового главы Минобороны Украины Андрея Тарана.

Отметим, что в последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Корабли советского производства постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. Украина пытается решить проблему закупая иностранные списанные корабли. В сентябре 2019 года Соединенные Штаты передали Украине два списанных катера Drummond и Cushing, построенных еще в 1988 году. Вашингтон отмечал, что в будущем передаст Киеву еще несколько списанных катеров.

Ранее сообщалось, что Верховная рада ратифицировала соглашение с Францией о строительстве 20 патрульных кораблей для Украины. Их производством займется парижская компания OCEA. Ожидается, что французские суда пополнят состав пограничной службы Украины. Первый корабль Париж передаст Киеву в 2021 году.