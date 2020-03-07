Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона на дуэли взглядов

Лас-Вегас, 7 марта. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона во время дуэли взглядов в Лас-Вегасе.

В Лас-Вегасе закончилась пресс-конференция, которую перед поединком провели Нурмагомедов и Фергюсон. После общения с прессой противники провели дуэль взглядов, после чего между ними произошел конфликт.

Спортсмены вступили в словесную перепалку, в ходе которой Фергюсон, явившийся на дуэль в темных очках, положил на пол чемпионский пояс UFC, завоеванный им в 2017 году.

«Ты фальшивый, как и твой пояс. И ты это понимаешь. Зачем тебе очки?» — сказал противнику Хабиб.

Обменявшись со своим визави фразами, Нурмагомедов пнул ногой драгоценный трофей. Чтобы избежать дальнейшей конфронтации, глава UFC Дэйн Уайт развел соперников в разные стороны и попросил охранников придержать Фергюсона, который был готов продолжить конфликт.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский титул в легком весе состоится 19 апреля. Как отметил во время пресс-конференции Уайт, поединок не будет отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Хабиб Нурмагомедов — двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по армейскому рукопашному бою и панкратиону. Сегодня он занимает второе место в официальном рейтинге UFC среди всех бойцов вне зависимости от весовой категории.

Тони Фергюсон — американский боец смешанного стиля, бывший временный чемпион UFC в легком весе.

Ожидалось, что Нурмагомедов и Фергюсон проведут поединок в декабре 2015 года, но российский спортсмен снялся с боя из-за травмы.